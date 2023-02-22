Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре разбойник с пистолетом и электрошокером ограбил частный дом на 5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-razbojnik-s-pistoletom-i-elektroshokerom-ograbil-chastnyj-dom-na-5-mln-rublej
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Разбойное нападение по горячим следам раскрыли сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции.

В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что в ее дом зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на нее, связал, угрожал пневматическим пистолетом и электрошокером и требовал ключ от сейфа с деньгами. Пострадавшая отдала ему ключ, нападавший забрал мобильный телефон, деньги и более 50 ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчину задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. Установили, что он планировал нападение заранее — наблюдал за хозяевами дома несколько дней, купил пневматическое оружие и электрошокер. Убегая с места преступления, он выбросил одежду, в которой совершил нападение. При обыске у него дома нашли похищенные деньги, ювелирные изделия и оружие.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодаре курьер задушил 95-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире из-за 7 тыс. рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
В районе Новороссийска в море на две части переломился сухогруз
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
МЧС: всех 11 членов экипажа сухогруза, терпящего бедствие в районе Новороссийска, спасли
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
  5. В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях