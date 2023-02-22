В Краснодаре разбойник с пистолетом и электрошокером ограбил частный дом на 5 млн рублей

Разбойное нападение по горячим следам раскрыли сотрудники уголовного розыска краснодарской полиции.

В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что в ее дом зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник напал на нее, связал, угрожал пневматическим пистолетом и электрошокером и требовал ключ от сейфа с деньгами. Пострадавшая отдала ему ключ, нападавший забрал мобильный телефон, деньги и более 50 ювелирных украшений. Общая сумма ущерба составила около 5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность и местонахождение подозреваемого установили. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчину задержали по месту его проживания и доставили в отдел полиции. Установили, что он планировал нападение заранее — наблюдал за хозяевами дома несколько дней, купил пневматическое оружие и электрошокер. Убегая с места преступления, он выбросил одежду, в которой совершил нападение. При обыске у него дома нашли похищенные деньги, ювелирные изделия и оружие.

Возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: в Краснодаре курьер задушил 95-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире из-за 7 тыс. рублей.