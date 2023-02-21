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В Краснодаре курьер задушил 95-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире из-за 7 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-kurer-zadushil-95-letnyuyu-pensionerku-v-ee-sobstvennoj-kvartire-iz-za-7-tys-rublej
В Краснодаре курьер задушил 95-летнюю пенсионерку в ее собственной квартире из-за 7 тыс. рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Преступление произошло 20 февраля в одной из квартир многоэтажки на улице Славянской.

Тело 95-летней женщины нашли родственники вечером 20 февраля после того, как не смогли ей дозвониться. На теле были признаки насильственной смерти. По данным следствия, в этот день к пенсионерке приходил только сотрудник службы доставки корреспонденции — 20-летний местный житель. Подозреваемого задержали.

По словам мужчины, утром 20 февраля он принес пенсионерке корреспонденцию. В квартире он заметил ценности. Тогда курьер задушил ее жертву, забрал 7 тыс. рублей и скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

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