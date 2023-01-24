Житель Кубани ударил пенсионерку по голове, сбросил тело в колодец и засыпал мусором
Сообщение об исчезновении 62-летней жительницы станицы Фастовецкой Тихорецкого района поступило следователям в конце декабря 2022 года. Труп пожилой женщины нашли на дне колодца на окраине станицы.
По подозрению в убийстве задержали 34-летнего местного жителя. Сообщается, что мужчина вел антиобщественный образ жизни. Он во всем признался и рассказал, что поссорился с женщиной во время совместного распития спиртного. В ходе конфликта он ударил пенсионерку по голове. Та потеряла сознание. Мужчина решил, что она умерла, испугался и решил замести следы. Он перенес женщину к заброшенному колодцу, сбросил вниз и завалил мусором.
В следственном отделе по Тихорецкому району сообщили, что на следственном эксперименте подозреваемый показал все свои действия на месте преступления. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводится ряд судебных экспертиз, пишет газета «Тихорецкие вести».
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