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Суд арестовал мужчину, который задушил мачеху и поджег ее дом в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-arestoval-muzhchinu-kotoryj-zadushil-machehu-i-podzheg-ee-dom-v-krasnodarskom-krae
Суд арестовал мужчину, который задушил мачеху и поджег ее дом в Краснодарском крае
Фото t.me/ust_labinsk_23_mvd

Меру пресечения назначил Усть-Лабинский районный суд.

«Продолжается расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в убийстве 72-летней мачехи. По ходатайству следователя 21 января обвиняемому Усть-Лабинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Продолжается расследование и судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар произошел утром в переулке Садовом в станице Воронежской. После тушения возгорания обнаружили тело пенсионерки. По подозрению в убийстве в розыск объявили 42-летннго Геннадия Анучина. Через время его задержали сотрудники полиции.

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