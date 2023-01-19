В Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки
Происшествия
19.01.2023 22:11
Тело 72-летней женщины обнаружили 19 января в сгоревшем доме в Усть-Лабинского районе.
Пожар произошел утром в переулке Садовом в станице Воронежской. После тушения возгорания было обнаружено тело пенсионерки.
По подозрению в совершении возможного преступления разыскивается 42-летний Геннадий Анучин. Он зарегистрирован в поселке Двубратском.
«Ранее судим. Был одет в коричневую осеннюю куртку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: утром 15 января в одном из частных домов на улице Садовой в станице Воронежской при пожаре погибли 80-летняя женщина и ее 50-летний сын. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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