В Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки

Тело 72-летней женщины обнаружили 19 января в сгоревшем доме в Усть-Лабинского районе.

Пожар произошел утром в переулке Садовом в станице Воронежской. После тушения возгорания было обнаружено тело пенсионерки.

По подозрению в совершении возможного преступления разыскивается 42-летний Геннадий Анучин. Он зарегистрирован в поселке Двубратском.

«Ранее судим. Был одет в коричневую осеннюю куртку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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