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В Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-obyavili-v-rozysk-podozrevaemogo-v-ubijstve-72-letnej-pensionerki
В Краснодарском крае объявили в розыск подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки
ФОто пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Тело 72-летней женщины обнаружили 19 января в сгоревшем доме в Усть-Лабинского районе.

Пожар произошел утром в переулке Садовом в станице Воронежской. После тушения возгорания было обнаружено тело пенсионерки.

По подозрению в совершении возможного преступления разыскивается 42-летний Геннадий Анучин. Он зарегистрирован в поселке Двубратском.

«Ранее судим. Был одет в коричневую осеннюю куртку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: утром 15 января в одном из частных домов на улице Садовой в станице Воронежской при пожаре погибли 80-летняя женщина и ее 50-летний сын. Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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