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Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве парня в Краснодаре из-за приставки Sony PlayStation

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podozrevaemogo-v-ubijstve-iz-za-pristavki-sony-playstation-zaderzhali-v-krasnodare
Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве парня в Краснодаре из-за приставки Sony PlayStation
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Убийство произошло 13 апреля на улице Октябрьской.

О задержании подозреваемого 14 апреля сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, молодого человека убили во время продажи игровой консоли Sony PlayStation. Из квартиры пропала игровая приставка, ноутбук и музыкальная колонка. Тело молодого человека обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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