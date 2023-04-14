Оперативники задержали мужчину, подозреваемого в убийстве парня в Краснодаре из-за приставки Sony PlayStation

Убийство произошло 13 апреля на улице Октябрьской.

О задержании подозреваемого 14 апреля сообщил интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предположительно, молодого человека убили во время продажи игровой консоли Sony PlayStation. Из квартиры пропала игровая приставка, ноутбук и музыкальная колонка. Тело молодого человека обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.