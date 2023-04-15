Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Зарезавшего 18-летнего парня из-за приставки Sony PlayStation мужчину арестовали в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zarezavshego-18-letnego-parnya-iz-za-pristavki-sony-playstation-muzhchinu-arestovali-v-krasnodare
Зарезавшего 18-летнего парня из-за приставки Sony PlayStation мужчину арестовали в Краснодаре
Видео пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Ленинский районный суд Краснодара 15 апреля рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего уроженца Оренбургской области.

Мужчина обвиняется в убийстве 18-летнего жителя Краснодара. Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил. Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело молодого человека вечером 13 апреля обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Возбудили уголовное дело об убийстве. О задержании подозреваемого стало известно 14 апреля. Им оказался 34-летний мужчина, приехавший из Оренбургской области.

По словам подозреваемого, 13 апреля он пришел в квартиру на улице Октябрьской под предлогом покупки игровой приставки. Пока 18-летний хозяин квартиры подключал устройство для проверки его работоспособности, злоумышленник прошел в кухню и взял нож. Он вернулся в комнату и несколько раз ударил юношу ножом. От полученных травм молодой человек скончался. Злоумышленник забрал из квартиры электронные устройства и скрылся. Подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 апреля
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Страшный сон гельминтов: какая еда избавит организм от червей-паразитов
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Топ-10 корейских дорам по версии пользователей соцсетей
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Советы врача: что делать при выпадении волос после инфекции
Почему нельзя кормить голубей на балконе или детских площадках?
Почему нельзя кормить голубей на балконе или детских площадках?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Диетолог рассказал, сколько хранится пасхальное яйцо
  2. В Анапе бороться с надписями на стенах и заборах будет БОБР
  3. У детенышей краснокнижной степной лисы открылись глазки на ферме РГО в Сочи
  4. На авторынок России планирует выйти еще один китайский бренд
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях