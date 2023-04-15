Зарезавшего 18-летнего парня из-за приставки Sony PlayStation мужчину арестовали в Краснодаре

Ленинский районный суд Краснодара 15 апреля рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 34-летнего уроженца Оренбургской области.

Мужчина обвиняется в убийстве 18-летнего жителя Краснодара. Рассмотрев материалы, суд ходатайство следствия удовлетворил. Подозреваемого заключили под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело молодого человека вечером 13 апреля обнаружила его сестра, она вызвала полицию. Возбудили уголовное дело об убийстве. О задержании подозреваемого стало известно 14 апреля. Им оказался 34-летний мужчина, приехавший из Оренбургской области.

По словам подозреваемого, 13 апреля он пришел в квартиру на улице Октябрьской под предлогом покупки игровой приставки. Пока 18-летний хозяин квартиры подключал устройство для проверки его работоспособности, злоумышленник прошел в кухню и взял нож. Он вернулся в комнату и несколько раз ударил юношу ножом. От полученных травм молодой человек скончался. Злоумышленник забрал из квартиры электронные устройства и скрылся. Подозреваемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу.