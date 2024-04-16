Заморившему голодом сына блогеру-сыроеду из Сочи суд дал 8 лет колонии

Приговор в отношении Максима Лютого, которого обвиняли в причинение тяжкого вреда здоровью сына, повлекшего его смерть, и в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка 16 апреля вынес Лазаревский районный суд Сочи.

Суд признан Максима Лютого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч.4 ст. 111 УК РФ, и назначил ему 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф 100 тыс. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 18 марта 2023 года возбудили дело по факту смерти младенца от истощения. Следствие установило, что отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый. Он забирал младенца у матери и лишал его еды. Мальчику стало плохо, родители отвезли сына в больницу 8 марта, но он скончался до оказания помощи.

Блогер-сыроед Максим Лютый объяснил насильственное лишение ребенка еды тем, что хотел приучить его к сыроедению. Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам экспертизы он признан вменяемым. В сентябре состоялся суд над матерью младенца, которую обвиняли в оставлении младенца в опасности и в неисполнении родительских обязанностей. Суд назначил ей 2 года исправительных работ.