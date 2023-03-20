Блогер-сыроед из Сочи отрицает вину в смерти сына от истощения

Взятый под стражу Максим Лютый ― отец умершего от голода младенца, отметил, что смерть мальчика наступила не из-за того, что он лишал новорожденного питания несколько раз в месяц.

В Сочи 18 марта Следственный комитет России возбудил дело по факту смерти младенца от истощения. Как полагают в СУ СК Краснодарского края, состояние здоровья ребенка ухудшилось из-за длительного лишения пищи. Помимо этого, по данным следствия обвиняемый не менее трех раз забирал мальчика у матери и не кормил в течение суток. Родители отвезли 8 марта сына в больницу, но он скончался до оказания помощи.

Блогер объясняет насильственное лишение еды тем, что хотел приучить младенца к сыроедству. Какова вина матери в этой трагедии еще полностью не ясно, однако пока ей вменяется лишь причинение смерти по неосторожности, в отличие от отца, которого обвиняют в истязании и убийстве, сообщает РИА «Новости».

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