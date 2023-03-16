Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи

Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 33-летней жительницы города-курорта, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему ребенку, рассмотрел 16 марта Лазаревский районный суд Сочи.

Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. В это время женщине запрещено выходить за пределы территории дома, общаться без разрешения следователя с участниками уголовного производства, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По уголовному делу продолжаются следственные действия по закреплению доказательственной базы и установлению других обстоятельств. Ход расследования находится под контролем в краевом следственном управлении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в съемном жилье в поселке Вардане 11 февраля 33-летняя женщина дома родила ребенка. За медпомощью в больницу она не обратилась. Также женщина не поставила сына на учет в медучреждении и не предоставила возможности врачам осмотреть новорожденного. Младенец отказывался от пищи, его состояние ухудшилось. В связи с этим 8 марта женщина с сожителем решили сами привезти сына в больницу. Ребенок погиб по дороге в медучреждение.

Отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый. Он продает курсы по экспериментальным системам оздоровления — предлагает избавиться от хронических заболеваний переходом на питание овощами и фруктами, а иногда и энергией солнца и воздухом. Его задержали на 10 суток за совершение административного правонарушения. Он попытался сбежать из служебного автомобиля после задержания.