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В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zaderzhali-mat-mladentsa-umershego-ot-istoshheniya-v-seme-blogera-syroeda
В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения в семье блогера-сыроеда
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный отдел по Лазаревскому району Сочи СКР по краю продолжает расследовать уголовное дело о причинении смерти по неосторожности младенцу.

По данным следствия, в съемном жилье в поселке Вардане 11 февраля 33-летняя женщина дома родила ребенка. За квалифицированной помощью в больницу она не обратилась. Также женщина не поставила сына на учет в медучреждении и не предоставила возможности врачам осмотреть новорожденного. Младенец отказывался от пищи, его состояние ухудшилось. В связи с этим 8 марта женщина с сожителем решили сами привезти сына в больницу. Ребенок погиб по дороге в медучреждение.

Матери младенца предъявлено обвинение, она задержана следователем. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается. Для установления причины смерти младенца проводят судебную медицинскую экспертизу. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый. Он продает курсы по экспериментальным системам оздоровления — предлагает избавиться от хронических заболеваний переходом на питание овощами и фруктами, а иногда и энергией солнца и воздухом. По данным полиции, блогера задержали на 10 суток за совершение административного правонарушения. Он попытался сбежать из служебного автомобиля после задержания.

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