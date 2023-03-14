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Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mesyachnyj-rebenok-pogib-ot-istoshheniya-v-sochi
Месячный ребенок погиб от истощения в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о том, что скончался ребенок блогера-сыроеда из Сочи, появилась в СМИ 14 марта.

По данным соцсетей, грудной ребенок умер от истощения и пневмонии.

В прокуратуре Краснодарского края интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что по факту гибели ребенка возбудили уголовное дело. Точную причину смерти определят после проведения экспертиз.

«По факту смерти месячного ребенка в настоящее время СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ход и результаты расследования дела находятся на контроле прокуратуры Лазаревского района Сочи», — рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

По предварительным данным, из-за отказа младенца от пищи и ухудшения состояния родители отвезли его в больницу 8 марта, но ребенок умер до того, как его довезли до медучреждения.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причины смерти младенца проводится судебная медицинская экспертиза. Ход расследования уголовного дела руководителем краевого следственного управления Андреем Масловым поставлен на контроль», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отец мальчика занимается сыроедением, продает курсы по экспериментальным системам оздоровления — предлагает избавиться от хронических заболеваний переходом на питание овощами и фруктами, а иногда и энергией солнца и воздухом.

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