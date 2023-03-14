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СК организовал проверку после ДТП в Сочи, в котором пострадали две девочки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-organizoval-proverku-posle-dtp-v-sochi-v-kotorom-postradali-dve-devochki
СК организовал проверку после ДТП в Сочи, в котором пострадали две девочки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дорожное происшествие с участием детей случилось 8 марта на одной из улиц села Верхнеармянская Хобза.

В программе одного из федеральных каналов появилась информация, что в тот день водитель легковушки допустил наезд на двух девочек 12 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП одна из девочек получила переломы, вторая отделалась ушибами.

По поручению руководителя краевого СКР Андрея Маслова по факту этого ДТП организовали доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сириусе иномарка сбила подростка на электросамокате, который ехал по краю дороги. Авария произошла 13 марта около 10:00 на улице Воскресенской.

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