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В Сочи иномарка сбила подростка на электросамокате, который ехал по краю дороги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-sbila-podrostka-na-elektrosamokate-kotoryj-ehal-po-krayu-dorogi
В Сочи иномарка сбила подростка на электросамокате, который ехал по краю дороги
Фото t.me/mvd_sirius

Авария произошла 13 марта около 10:00 на улице Воскресенской на территории Сириуса.

По предварительным данным, 24-летний водитель ехал за рулем Toyota Camry и сбил 17-летнего подростка, который двигался на электросамокате по краю проезжей части в попутном направлении. В результате аварии подросток получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП в полиции начали проводить проверку, во время которой установят все обстоятельства аварии, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

Читайте также: Краснодарский край занял третье место в РФ по числу ДТП с электросамокатами.

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