В Сочи иномарка сбила подростка на электросамокате, который ехал по краю дороги

Авария произошла 13 марта около 10:00 на улице Воскресенской на территории Сириуса.

По предварительным данным, 24-летний водитель ехал за рулем Toyota Camry и сбил 17-летнего подростка, который двигался на электросамокате по краю проезжей части в попутном направлении. В результате аварии подросток получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП в полиции начали проводить проверку, во время которой установят все обстоятельства аварии, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

Читайте также: Краснодарский край занял третье место в РФ по числу ДТП с электросамокатами.