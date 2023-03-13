В Сочи иномарка сбила подростка на электросамокате, который ехал по краю дороги
Происшествия
13.03.2023 17:33
Авария произошла 13 марта около 10:00 на улице Воскресенской на территории Сириуса.
По предварительным данным, 24-летний водитель ехал за рулем Toyota Camry и сбил 17-летнего подростка, который двигался на электросамокате по краю проезжей части в попутном направлении. В результате аварии подросток получил травмы, его госпитализировали.
По факту ДТП в полиции начали проводить проверку, во время которой установят все обстоятельства аварии, сообщает ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в Telegram.
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