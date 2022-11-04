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Краснодарский край занял третье место в РФ по числу ДТП с электросамокатами

Происшествия
04.11.2022 09:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-trete-mesto-v-rf-po-chislu-dtp-s-elektrosamokatami
Краснодарский край занял третье место в РФ по числу ДТП с электросамокатами
Фото пресс-службы департамента потребсферы Краснодарского края

За девять месяцев текущего года в России зафиксировали 838 аварий с участием элекстросамокатов и других СИМ. Это вдвое больше, чем за аналогичный период 2021 года.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относятся электросамокаты, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, электроскейты. Согласно данным, изложенным в обзоре дорожно-транспортной аварийности в РФ, в авариях с участием этого транспорта сначала года погибли 19 человек и 870 человек пострадали.

Больше всего ДТП с участием СИМ произошло в Москве — 198. Второе место занимает Санкт-Петербург. Там произошло 116 таких аварий. Третье место с результатом 53 ДТП за девять месяцев занял Краснодарский край. Также в пятерке оказались Тюменская и Нижегородская области с результатами 45 и 39 ДТП соответственно.

«Наибольшее число погибших отмечается в Московской, Свердловской и Тюменской областях и в Москве», — цитирует сообщение ТАСС.

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