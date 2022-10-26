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В Музыкальном микрорайоне Краснодара трамвай сбил 17-летнего самокатчика

Происшествия
26.10.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara-tramvaj-sbil-17-letnego-samokatchika
В Музыкальном микрорайоне Краснодара трамвай сбил 17-летнего самокатчика
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 25 октября в 8:30 на улице Московской.

По предварительным данным, трамвай под управлением 27-летней женщины двигался по улице Московской со стороны Ангарской в направлении Солнечной. В это время 17-летний парень переезжал дорогу на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал водитель самоката. Ему назначили амбулаторное лечение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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