В Краснодаре водитель иномарки сбил ребенка, перебегавшего дорогу

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ДТП произошло 24 октября около 7:45 на улице Мира. Пострадал 11-летний школьник.

Установлено, что 49-летний водитель автомобиля Ford ехал по улице Мира со стороны Суворова в сторону Ленина. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 11-летнего мальчика, который перебегал дорогу справа налево. Ребенок пострадал, его доставили в больницу.

«Проводится проверка, устанавливается степень причиненного потерпевшему вреда здоровью», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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