В Краснодарском крае водитель BMW Х5 погиб в ДТП с автобусом
Происшествия
23.10.2022 21:51
Смертельная авария произошла 23 октября в 19:35 на 12 км автодороги «Казанская — Тбилисская» в Кавказском районе.
По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобиль BMW Х5 и заказной автобус Yutong, который направлялся из Астрахани в Севастополь. В этот момент в автобусе находились 25 пассажиров.
В результате ДТП водитель легковушки погиб. Автобус получил серьезные механические повреждения. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из него и пересели в автобус Пятигорск — Севастополь.
На месте работали 12 спасателей. Они организовали дежурство, чтобы избежать возможного возгорания автомобилей, сообщает Пожарная охрана Кавказского района в Telegram.
Обстоятельства аварии уточняются.
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