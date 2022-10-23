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В Краснодарском крае водитель BMW Х5 погиб в ДТП с автобусом

Происшествия
23.10.2022 21:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-voditel-bmw-h5-pogib-v-dtp-s-avtobusom
В Краснодарском крае водитель BMW Х5 погиб в ДТП с автобусом
Фото t.me/kropotkin101/

Смертельная авария произошла 23 октября в 19:35 на 12 км автодороги «Казанская — Тбилисская» в Кавказском районе.

По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобиль BMW Х5 и заказной автобус Yutong, который направлялся из Астрахани в Севастополь. В этот момент в автобусе находились 25 пассажиров.

В результате ДТП водитель легковушки погиб. Автобус получил серьезные механические повреждения. Пассажиры самостоятельно эвакуировались из него и пересели в автобус Пятигорск — Севастополь.

На месте работали 12 спасателей. Они организовали дежурство, чтобы избежать возможного возгорания автомобилей, сообщает Пожарная охрана Кавказского района в Telegram.

Обстоятельства аварии уточняются.

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