В Тимашевском районе на встречке столкнулись два КамАЗа

Фото Тимашевского АСО

Авария произошла вечером 22 октября на трассе «Тимашевск — Славянск-на-Кубани» возле хутора Ольховского.

По предварительным данным, на дороге произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей КамАЗ. Один из грузовиков опрокинулся на левый бок. Автомобиль был гружен яблоками. После ДТП фрукты рассыпались по проезжей части.

В результате ДТП пострадал один из водителей. Сотрудники скорой помощи госпитализировали его в больницу. Из-за столкнувшихся КамАЗов и рассыпавшихся яблок движение транспорта на этом участке трассы было временно затруднено, сообщает Тимашевский АСО в Telegram.

В этот вечер в Тимашевском районе произошло еще одно ДТП. В хуторе Беднягина у грузовика КамАЗ, везшего сахарную свеклу, во время движения отвалился борт. Груз рассыпался на дороге и нанес ущерб продуктовому магазину, расположенному на улице Коммунистической, сообщает паблик «Типичный Тимашевск».

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