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В Апшеронске пьяный водитель на «Ладе» вылетел в кювет и перевернулся

Происшествия
17.10.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronske-pyanyj-voditel-na-lade-vyletel-v-kyuvet-i-perevernulsya
Видео t.me/apsmiru

ДТП произошло 17 октября в 14:30 в Апшеронске на перекрестке улиц Ворошилова и Буденного.

По предварительным данным, 52-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Калина» ехал в крайней левой полосе по дороге с односторонним движением. Он не учел метеорологические условия и превысил скорость. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.

Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, доставила водителя в больницу, однако пострадал он несильно.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Ему оказана разовая помощь, в госпитализации и амбулаторном лечении не нуждается. Диагноз: ушиб грудной клетки», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

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