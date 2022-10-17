В Апшеронске пьяный водитель на «Ладе» вылетел в кювет и перевернулся
ДТП произошло 17 октября в 14:30 в Апшеронске на перекрестке улиц Ворошилова и Буденного.
По предварительным данным, 52-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Калина» ехал в крайней левой полосе по дороге с односторонним движением. Он не учел метеорологические условия и превысил скорость. Машина вылетела в кювет и опрокинулась.
Бригада скорой помощи, прибывшая на вызов, доставила водителя в больницу, однако пострадал он несильно.
«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения. Ему оказана разовая помощь, в госпитализации и амбулаторном лечении не нуждается. Диагноз: ушиб грудной клетки», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
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