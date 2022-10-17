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В Динском районе иномарка насмерть сбила мужчину, который шел по дороге в темноте

Происшествия
17.10.2022 14:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-dinskom-rajone-inomarka-nasmert-sbila-muzhchinu-kotoryj-shel-po-doroge-v-temnote
В Динском районе иномарка насмерть сбила мужчину, который шел по дороге в темноте
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло 16 октября около 20:00 в районе 6 км трассы станица Динская — Агроном.

По предварительным данным, 43-летний водитель Datsun сбил неустановленного мужчину, находившегося на проезжей части. Пешеход погиб на месте до приезда скорой помощи.

Погибшему около 30 лет. На его одежде не было световозвращающих элементов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД ГУ ГИБДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

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