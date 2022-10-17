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В Краснодаре водитель мопеда попал колесами в яму на дороге и перевернулся

Происшествия
17.10.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-voditel-mopeda-popal-kolesami-v-yamu-na-doroge-i-perevernulsya
Видео канала «Кубань 24»

ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры выложили в социальных сетях.

Видно, как мопед попадает в яму, из-за чего он опрокидывается, а водитель падает на дорогу. По предварительным данным, водитель сильно не пострадал. Понадобилась ли парню медицинская помощь, не известно.

Читайте также: в Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели.

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