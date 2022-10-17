В Краснодаре водитель мопеда попал колесами в яму на дороге и перевернулся
Происшествия
17.10.2022 08:34
ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Кадры выложили в социальных сетях.
Видно, как мопед попадает в яму, из-за чего он опрокидывается, а водитель падает на дорогу. По предварительным данным, водитель сильно не пострадал. Понадобилась ли парню медицинская помощь, не известно.
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