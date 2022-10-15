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В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели

Происшествия
15.10.2022 14:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-rebenok-poluchil-travmy-pri-katanii-na-karuseli
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Фото t.me/tipichkras

Инцидент произошел 14 октября на детской площадке во дворе одного из ЖК на улице Героев-Разведчиков.

Судя по видео, карусель сильно раскрутилась, и ребенок сорвался, ударившись об элементы конструкции. Очевидцы сообщили, что он ребенок получил травмы и его госпитализировали.

«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу организована доследственная проверка. В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. В ходе проверки также будет установлено, были ли соблюдены требования безопасности при установке и эксплуатации карусели», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В полиции уточнили, что пострадавшему ребенку 11 лет.

«Несовершеннолетний получил травмы, а также перелом. По факту инцидента проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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