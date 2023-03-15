В Сочи на 10 суток арестовали блогера-сыроеда, у которого умер младенец

Речь идет о блогере, пропагандирующем сыроедение и экспериментальные системы оздоровления, — Максиме Лютом. Его месячный сын умер 8 марта. По предварительным данным, это произошло из-за истощения.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что блогера из Сочи задержали на 10 суток за совершение административного правонарушения.

По данным Kub Mash, Максима Лютого арестовали за то, что он попытался сбежать из служебного автомобиля после задержания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за отказа младенца от пищи и ухудшения состояния родители отвезли его в больницу 8 марта, но ребенок умер до того, как его довезли до медучреждения. По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления точной причины смерти младенца назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.