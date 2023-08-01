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Блогера-сыроеда из Сочи, обвиняемого в смерти младенца от истощения, признали вменяемым

Происшествия
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Блогера-сыроеда из Сочи, обвиняемого в смерти младенца от истощения, признали вменяемым
Фото из соцсетей

По словам руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова, обвиняемому в истязании собственного ребенка Максиму Лютому провели психолого-психиатрическую экспертизу.

По результатам экспертизы отец умершего от голода младенца признан вменяемым. В ближайшее время расследование уголовного дела об истязании младенца завершат. Блогер ждет суда под стражей.

По данным следствия, мужчина несколько раз забирал ребенка у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 18 марта возбудили дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, отец мальчика не менее трех раз забирал его у матери и не кормил в течение суток. Состояние здоровья ребенка ухудшилось из-за длительного лишения пищи. Родители отвезли 8 марта сына в больницу, но он скончался до оказания помощи. Блогер объясняет насильственное лишение еды тем, что хотел приучить младенца к сыроедству.

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