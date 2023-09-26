В Сочи осудили мать младенца, которого до смерти заморил голодом блогер-сыроед

Приговор в отношении женщины, которую обвиняли в оставлении младенца в опасности и в неисполнении матерью родительских обязанностей 26 сентября вынес мировой судья судебного участка № 95 Лазаревского внутригородского района Сочи.

По данным суда, 11 февраля этого года женщина родила ребенка без помощи врачей. Младенца в органах ЗАГС не зарегистрировали, медицинской помощи ребенок не получал. Отец ребенка регулярно проводил новорожденному суточные голодания и обливания холодной водой. Мать ребенка не препятствовала сожителю. Состояние младенца ухудшилось 8 марта, родители решили отвезли его в больницу. По дороге младенец умер.

В суде женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил ей 2 года исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Расследование уголовного дела в отношении отца ребенка продолжается, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 18 марта возбудили дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый не менее трех раз забирал его у матери и не кормил в течение суток. Состояние здоровья ребенка ухудшилось из-за длительного голодания. Родители отвезли 8 марта сына в больницу, но он скончался до оказания помощи. Блогер-сыроед Максим Лютый объяснил насильственное лишение ребенка еды тем, что хотел приучить его к сыроедению. Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам экспертизы он признан вменяемым.