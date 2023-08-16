Заблудились в тумане в районе Чертовых ворот: пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь

Около 12:00 16 августа спасателям позвонила родственница и сообщила о том, что разыскиваемые мужчины сами вышли на связь. Сейчас они находятся неподалеку от Бзерпинского карниза.

С туристами все в порядке, они не пострадали. Выяснилось, что они заблудились в тумане после перевала Чертовы ворота, затем вышли на Солонцовый хребет, спустились к реке Кише. Затем через Сенную Поляну направились к перевалу Аспидный и дальше –шли вниз к реке Уруштен, а оттуда уже двинулись в сторону Бзерпинского карниза.

По словам туристов, 15 августа они слышали вертолет и даже махали руками, но сигнальных костров не зажигали. По словам мужчин, они удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше.

Мужчины планируют самостоятельно спускаться в поселок Красная Поляна. Спасатели из удаленных районов возвращаются на базу МЧС, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям 13 августа позвонил местные житель и сказал, что его 60-летний родственник и его 33-летний сын не вернулись из похода в горы. Мужчины 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Они должны были вернуться 11 августа. На связь туристы в последний раз выходили с перевала Тхач 8 августа.

Первая группа спасателей 14 августа обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей. Утром 15 августа после ночевки в лагере Старый Уруштен спасатели продолжили поиск в районе Бурьянистой поляны. На поиски 15 августа также вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. Поиски продолжились также 16 августа.