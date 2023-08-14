В горах Сочи спасатели ищут двоих пропавших туристов

Спасателям ЮРПСО 13 августа позвонил мужчина и сообщил о том, что его 60-летний родственник и его 33-летний сын не вернулись из похода в горы.

По словам звонившего, 5 августа мужчины отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Они должны были вернуться 11 августа. На связь туристы в последний раз выходили с перевала Тхач 8 августа. После этого об их местоположении ничего неизвестно.

Две группы спасателей 14 августа приступили к поискам пропавших туристов. Утром первая группа пешком приступила к обследованию долин рек Бзерпь и Уруштен, а также устья реки Синяя. Вечером группы спасателей дойдут до лагеря Старый Уруштен и там переночуют. Утром 15 августа спасатели планируют обследовать район Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга.

Днем с базы ЮРПСО МЧС России вылетел вертолет Ка-32 со второй группой спасателей на борту. Сотрудники МЧС высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Провели визуальный поиск с воздуха — осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба. На настоящий момент поиск результатов не принес, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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