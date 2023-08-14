Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жительницу Сочи с открытым переломом эвакуировали вертолетом со склона хребта Ачишхо

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelnitsu-sochi-s-otkrytym-perelomom-evakuirovali-vertoletom-so-sklona-hrebta-achishho
Жительницу Сочи с открытым переломом эвакуировали вертолетом со склона хребта Ачишхо
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Женщина поскользнулась на мокрой от дождя тропе и получила открытый перелом голеностопного сустава.

Спасатели выдвинулись за 65-летней туристкой в сторону вершины хребта Ачишхо 12 августа в 16:30. Пострадавшую они обнаружили только около 3:00 следующего дня. Сочинке наложили шину на поврежденную ногу, после чего спустили туристку по крутому склону к озеру зеркальному при помощи альпинистского снаряжения. Работу осложняли сильный дождь и гроза.

Только в 7:35 из Сочи за пострадавшей вылетел вертолет со спасателями и медиком на борту. Женщину подняли на вертолет и отправили на базу, где передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: в Сочи спасатели спустили с горы группу туристов, которые из-за жары не успели вернуться до наступления ночи.

 

Статьи
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Топ-5 гаджетов для пенсионеров
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Пять непреложных правил, когда нельзя бить татуировки
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Саранча в Краснодарском крае: откуда берется, почему от нее трудно избавиться и что делать
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Болгарский перец: в чем польза и кому нельзя
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях