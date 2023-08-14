Жительницу Сочи с открытым переломом эвакуировали вертолетом со склона хребта Ачишхо

Женщина поскользнулась на мокрой от дождя тропе и получила открытый перелом голеностопного сустава.

Спасатели выдвинулись за 65-летней туристкой в сторону вершины хребта Ачишхо 12 августа в 16:30. Пострадавшую они обнаружили только около 3:00 следующего дня. Сочинке наложили шину на поврежденную ногу, после чего спустили туристку по крутому склону к озеру зеркальному при помощи альпинистского снаряжения. Работу осложняли сильный дождь и гроза.

Только в 7:35 из Сочи за пострадавшей вылетел вертолет со спасателями и медиком на борту. Женщину подняли на вертолет и отправили на базу, где передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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