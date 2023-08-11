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В Сочи спасатели спустили с горы группу туристов, которые из-за жары не успели вернуться до наступления ночи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vyveli-iz-gor-gruppu-turistov-kotorye-iz-za-zhary-ne-uspeli-vernutsya-do-nastupleniya-nochi
В Сочи спасатели спустили с горы группу туристов, которые из-за жары не успели вернуться до наступления ночи
Фото t.me/urpso_mchs

Вечером 10 августа помощь спасателей потребовалась трем туристам, совершавшим восхождения на вершины Бозтепе и Муззосуку.

Молодые люди планировали однодневный поход с возвращением в поселок Лазаревское до наступления темноты, однако не рассчитали силы. Из-за сильной жары маршрут занял больше времени. Туристы шли через Свирское ущелье до урочища Черноморка и далее поднимались на гору Бозтепе с переходом на гору Муззосуку. На вершине второй горы они были в 18:00. Возвращаться предстояло 8 км.

Туристы поняли, что до темноты не вернутся назад, поэтому позвонили спасателям и остались дожидаться помощи на вершине горы Муззосуку. С собой у тургруппы был один фонарь, зарядки для телефонов, еда и вода.

Спасатели обнаружили туристов на лесной тропе неподалеку от вершины горы. По словам спасателей, тропы в том районе заросшие и достаточно сложные для прохождения в темное время суток, поэтому туристы приняли верное решение не спускаться по маршруту самостоятельно.

Двух сочинцев в возрасте 18 и 19 лет и 19-летнего жителя Москвы вывели из леса к служебному автомобилю и доставили к месту проживания. Медпомощь молодым людям не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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