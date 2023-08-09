Сочинские спасатели вертолетом эвакуировали пострадавшую туристку с перевала Тхач

Спасателям ЮРПСО 8 августа в 10:46 поступило сообщение о том, что в районе перевала Тхач на территории Адыгеи туристка получила травму ноги.

Спасатели на вертолете МЧС вылетели в сторону массива Большой Тхач, но из-за низкой облачности вертолет не смог приземлиться и взял курс на Красную Поляну, чтоб забрать другую пострадавшую.

К место выдвинулась пешая группа спасателей Адыгейского ПСО, которые оказали женщине первую помощь и подготовили ее к транспортировке.

В 7:50 9 августа к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС, так как погодные условия улучшились. Женщину в носилках погрузили в воздушное судно и эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи и передали медикам. По предварительному диагнозу, 47-летняя жительница Московской области получила ушиб левой голени, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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