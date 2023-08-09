Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сочинские спасатели вертолетом эвакуировали пострадавшую туристку с перевала Тхач

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskie-spasateli-vertoletom-evakuirovali-postradavshuyu-turistku-s-perevala-thach
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям ЮРПСО 8 августа в 10:46 поступило сообщение о том, что в районе перевала Тхач на территории Адыгеи туристка получила травму ноги.

Спасатели на вертолете МЧС вылетели в сторону массива Большой Тхач, но из-за низкой облачности вертолет не смог приземлиться и взял курс на Красную Поляну, чтоб забрать другую пострадавшую.

К место выдвинулась пешая группа спасателей Адыгейского ПСО, которые оказали женщине первую помощь и подготовили ее к транспортировке.

В 7:50 9 августа к перевалу Тхач вылетел вертолет МЧС, так как погодные условия улучшились. Женщину в носилках погрузили в воздушное судно и эвакуировали на базу ЮРПСО в Сочи и передали медикам. По предварительному диагнозу, 47-летняя жительница Московской области получила ушиб левой голени, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: в горах Сочи туристка повредила ногу, спасатели эвакуировали женщину на вертолете.

Статьи
Сколько было Джеймсов Бондов: все актеры бондианы
Сколько было Джеймсов Бондов: все актеры бондианы
Гинеколог рассказала, чем опасна ложная беременность
Гинеколог рассказала, чем опасна ложная беременность
Вы не знали: как правильно хранить фрукты и овощи
Вы не знали: как правильно хранить фрукты и овощи
10 самых диких примет и суеверий про любовь
10 самых диких примет и суеверий про любовь
Рубленые куриные котлеты: простейшие рецепты для легкого ужина
Рубленые куриные котлеты: простейшие рецепты для легкого ужина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях