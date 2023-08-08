В горах Сочи туристка повредила ногу, спасатели эвакуировали женщину на вертолете

Спасателям 8 августа поступило два обращения от травмированных туристок в удаленных горных районах.

Первое сообщение поступило в 10:46 — в Адыгее в районе перевала Тхач 47-летняя женщина травмировала ногу. Затем около полудня в районе слияния рек Малая Лаба и Чистая пострадала еще одна туристка, она повредила голеностоп, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели на вертолете вылетели в сторону массива Большой Тхач, но из-за низкой облачности борт не смог приземлиться. В итоге вертолет взял курс на Красную Поляну, чтоб забрать другую пострадавшую. Спасатели в носилках транспортировали ее в вертолет, оказали доврачебную помощь и передали медикам.

Сейчас борт МЧС готов вылететь за первой туристкой к горному массиву Тхач, как только в том районе улучшится погода. Связь с тургруппой налажена. При невозможности использовать вертолет, к туристам направится пешая группа.

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