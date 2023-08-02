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Двое туристов из Москвы сбились с маршрута «Черничная тропа» в Сочи и всю ночь провели в горах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-turistov-iz-moskvy-sbilis-s-marshruta-chernichnaya-tropa-v-sochi-i-vsyu-noch-proveli-v-gorah
Двое туристов из Москвы сбились с маршрута «Черничная тропа» в Сочи и всю ночь провели в горах
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Спасатели ЮРПСО МЧС 1 августа дважды выезжали в горы на помощь туристам.

В первом случае спасателям позвонил мужчина и сообщил о том, что отправился в лес на прогулку. На проселочной дороге от Барановского кладбища в сторону села Васильевка турист получил травмы и не смог идти дальше. По словам пострадавшего, рядом оказалась компания мотоциклистов, которые помогли ему и остались дождаться спасателей.

Спасатели прибыли на место, оказали пострадавшему доврачебную помощь и на носилках транспортировали к машине скорой помощи. По предварительному диагнозу, 39-летний сочинец получил перелом голени и ребер.

Второй вызов поступил от туристов, заблудившихся на склоне горы Аибга. Мужчина и женщина из Московской области познакомились в Сочи и решили вместе пройти по маршруту «Черничная тропа», на котором ни один из них еще не бывал. Около 19:00 туристы сбились с тропы, в горах опустился туман.

На помощь заблудившимся выехали спасатели МЧС и Курорта «Красная Поляна». Около 4:00 2 августа туристов нашли и доставили в городскую черту. Медицинская помощь им не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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