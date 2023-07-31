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Спасатели эвакуировали туриста, повредившего спину при падении в каньоне реки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-turista-povredivshego-spinu-pri-padenii-v-kanone-reki-v-sochi
Спасатели эвакуировали туриста, повредившего спину при падении в каньоне реки в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 30 июля в Сухом каньоне.

Группа туристов спускалась к реке, один из них поскользнулся на мокрых камнях и упал в русло. В результате падения 46-летний мужчина получил ссадины лица, черепно-мозговую травму и ушибы левой стороны тела.

На место выехали два подразделения спасателей. При падении турист сильно ушиб спину, поэтому спасатели уложили его в вакуумные носилки и надели воротник Шанца. После этого пострадавшего транспортировали из каньона и передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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