Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Спасатели эвакуировали обессиленных после заплыва туристов с берега горной реки в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spasateli-evakuirovali-obessilennyh-posle-zaplyva-turistov-s-berega-gornoj-reki-v-sochi
Видео t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 26 июля у реки Мзымта в районе базы отдыха «Гнездо совы».

Вечером 21-летняя туристка из Тюмени отдыхала на берегу горной реки. Девушка захотела искупаться и зашла в воду, но ее начало уносить сильным течением. Двое мужчин, увидев ее в воде, помогли пострадавшей выбраться на противоположный берег. Переплыть реку обратно самостоятельно молодые люди уже не смогли.

Спасатели на рафте переправились на другой берег реки и эвакуировали троих отдыхающих в безопасное место. Девушку передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: сочинские спасатели эвакуировали из туристического приюта женщину с кишечной инфекцией.

Статьи
Откажитесь прямо сейчас и проживете дольше! Топ-10 самых вредных и жирных продуктов
Откажитесь прямо сейчас и проживете дольше! Топ-10 самых вредных и жирных продуктов
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Как считать? Сколько воды нужно пить в день и почему
Как считать? Сколько воды нужно пить в день и почему
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях