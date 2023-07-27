Спасатели эвакуировали обессиленных после заплыва туристов с берега горной реки в Сочи

Инцидент произошел 26 июля у реки Мзымта в районе базы отдыха «Гнездо совы».

Вечером 21-летняя туристка из Тюмени отдыхала на берегу горной реки. Девушка захотела искупаться и зашла в воду, но ее начало уносить сильным течением. Двое мужчин, увидев ее в воде, помогли пострадавшей выбраться на противоположный берег. Переплыть реку обратно самостоятельно молодые люди уже не смогли.

Спасатели на рафте переправились на другой берег реки и эвакуировали троих отдыхающих в безопасное место. Девушку передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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