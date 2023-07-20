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Сочинские спасатели эвакуировали из туристического приюта женщину с кишечной инфекцией

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskie-spasateli-evakuirovali-s-turisticheskogo-priyuta-zhenshhinu-s-kishechnoj-infektsiej
Сочинские спасатели эвакуировали из туристического приюта женщину с кишечной инфекцией
Фото t.me/urpso_mchs

Инцидент произошел 19 июля в туристическом приюте в селе Бабук-Аул.

Сообщается, что зарегистрированная тургруппа совершала переход по маршруту «плато Лаго-Наки — Солохаул». Во второй половине путешествия одной из участниц стало плохо. Туристам удалось спуститься с горного перевала к турприюту самостоятельно. Однако, двигаться приходилось очень медленно.

Спасатели на автомобиле повышенной проходимости доставили в Бабук-Аул врача, который оказал туристке первую помощь. После этого 36-летнюю жительницу Краснодарского края доставили в город и госпитализировали с признаками кишечной инфекции и обезвоживания, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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