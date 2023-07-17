Мужчина сорвался в реку в Сочи, его эвакуировали спасатели

Инцидент произошел 14 июля около 17:00 в горно-лесной местности села Семеновка. Спасателей вызвали друзья пострадавшего.

Спасатели выехали на помощь 44-летнему мужчине, который получил травмы при падении в реку Семеновская Щель. Чтобы эвакуировать местного жителя, сотрудники МЧС уложили его в носилки и транспортировали по руслу реки к этнографическому комплексу «Вольница», отметили в пресс-службе ЮРПСО.

По словам пострадавшего, ветка, за которую он держался, обломилась, и он упал в реку. Предварительно, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы правой ключицы и бедра. Его передали медикам скорой помощи.

Всего за прошедшие выходные спасатели трижды оказывали помощь туристам. В том числе подразделение ЮРПСО МЧС вылетело к приюту Фишт на вертолете, где требовалась срочная эвакуация подростка.

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