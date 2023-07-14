Пропавшую в районе горы Фишт 11-летнюю девочку нашли, она жива

Об этом около 14 июля около 14:10 сообщил в своих соцсетях глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

По его словам, девочка найдена. Она жива и здорова, ее состояние удовлетворительное. Ребенка уже передали родителям.

В поисках девочки, пропавшей в районе Фишт-Оштеновского массива, участвовали 29 спасателей Адыгейского спасательного отряда МЧС и ЮРПСО МЧС, сообщил Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка с родителями находилась на турбазе Верхний Чуб. Взрослые с ребенком 13 июля вышли прогуляться к озеру Псенодах. По возвращению обнаружили, что дочь на базу не вернулась. Ночью спасатели выехали в район Майкопского перевала, а в 6:00 из Сочи вылетел вертолет Ка-32 МЧС России.