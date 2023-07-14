Сочинские спасатели с вертолета ищут 11-летнюю девочку, которая пропала во время похода на Фишт

Девочка пропала 13 июля в районе Фишт-Оштеновского массива.

По предварительным данным, девочка с родителями находилась на турбазе Верхний Чуб. Накануне взрослые с ребенком вышли прогуляться к озеру Псенодах. По возвращению обнаружили, что девочка на базу не вернулась.

Ночью 14 июля спасатели Адыгейского отряда МЧС в составе 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 6:00 в район Фишт-Оштеновского массива из Сочи вылетел вертолет Ка-32 МЧС России.

Спасатели с вертолета осмотрели местность и высадились около озера Псенодах. Туристы, которые находились на озере, сообщили спасателям, что видели девочку 13 июля около 17:00 в 2 км от озера. Она шла в сторону турбазы.

Отсутствие связи на месте осложняет поисково-спасательную операцию, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: четвертый день продолжаются поиски мужчины, пропавшего во время подтопления в Сочи.