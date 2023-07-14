Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сочинские спасатели с вертолета ищут 11-летнюю девочку, которая пропала во время похода на Фишт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sochinskie-spasateli-s-vertoleta-ishhut-11-letnyuyu-devochku-kotoraya-propala-vo-vremya-pohoda-na-fisht?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сочинские спасатели с вертолета ищут 11-летнюю девочку, которая пропала во время похода на Фишт
Фото t.me/urpso_mchs

Девочка пропала 13 июля в районе Фишт-Оштеновского массива.

По предварительным данным, девочка с родителями находилась на турбазе Верхний Чуб. Накануне взрослые с ребенком вышли прогуляться к озеру Псенодах. По возвращению обнаружили, что девочка на базу не вернулась.

Ночью 14 июля спасатели Адыгейского отряда МЧС в составе 11 человек выехали в район Майкопского перевала. В 6:00 в район Фишт-Оштеновского массива из Сочи вылетел вертолет  Ка-32 МЧС России.

Спасатели с вертолета осмотрели местность и высадились около озера Псенодах. Туристы, которые находились на озере, сообщили спасателям, что видели девочку 13 июля около 17:00 в 2 км от озера. Она шла в сторону турбазы.

Отсутствие связи на месте осложняет поисково-спасательную операцию, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: четвертый день продолжаются поиски мужчины, пропавшего во время подтопления в Сочи.

Статьи
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Защищаемся от солнца: как правильно выбрать SPF-крем
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 июля
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
Врач назвала продукты, которые притупляют чувство голода
10 распространенных мифов об алкоголе
10 распространенных мифов об алкоголе
Пять шедевров артхауса на все времена
Пять шедевров артхауса на все времена
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях