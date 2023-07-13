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Четвертый день продолжаются поиски мужчины, пропавшего во время подтопления в Сочи 

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvertyj-den-prodolzhayutsya-poiski-muzhchiny-propavshego-vo-vremya-podtopleniya-v-sochi
Четвертый день продолжаются поиски мужчины, пропавшего во время подтопления в Сочи 
Фото ЮРПСО МЧС России

Спасатели продолжают поиски местного жителя, машину которого нашли 10 июля под мостом в районе улицы Черновицкой.

Спасатели ЮРПСО МЧС 10 и 11 июля осмотрели русло Мзымты, а 13 июля вышли в море на катере для обследования акваторию в районе устья реки, сообщает пресс-служба ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина пропал 9 июля. Автомобиль, принадлежащий местному жителю, нашли ранее под мостом в районе улицы Черновицкой. По словам родственников, домой мужчина не вернулся. Ночью во время удара стихии сотрудники МЧС обследовали затопленное пространство под мостом и ручей до реки Мзымта. Уровень воды в некоторых местах превышал 2 м, поэтому поиск приостановили, спасатели направились на эвакуацию людей из подтопленных домов.

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