В Сочи во время подтопления пропал мужчина

Мужчина пропал в Адлерском районе во время вызванных ливнями подтоплений.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в Адлерском районе Сочи пропал мужчина, ведутся работы по его поискам.

Прокуратура Адлерского района взяла под контроль ход поисковой операции, сообщает ТАСС.

Еще одного мужчину смыло бурным потоком воды в тот момент, когда он переходил реку по мосту. Пострадавший упал в реку, его понесло потоком, но он спел ухватиться за дерево.

Крики услышали местные жители и вызвали спасателей. Специалисты прибыли на место, натянули навесную переправу над рекой и доставили пострадавшего на берег. Пострадавший сообщил, что плавать он не умеет, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegtam.

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