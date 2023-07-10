В Сириусе после сильного дождя подтопило 150 домов и дворов, эвакуировали 54 человека

Вечером 9 июля на федеральную территорию Сириус обрушился сильный ливень. В течение часа выпало около 50 мм осадков.

Дороги и улицы Сириуса оказались подтоплены. Вода зашла в 150 домов и придомовых территорий в поселке Мирном. На месте работали 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского ПСГ. Сотрудники МЧС России откачивают воду с помощью спецтехники.

Из-за сильных подтоплений в Сириусе провели эвакуацию населения. В пункты временного размещения направили 54 человека.

Последствия непогоды в Сириусе ликвидируют 146 человек и 55 единиц техники, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Пункты временного размещения в Сириусе развернули в отеля «Омега», «Дельта» и «Гамма Сириус». С 8:00 10 июля рабочие группы начнут осмотр пострадавших домов для оценки ущерба. К уборке последствий непогоды привлекут волонтеров.

К утру 10 июля в Сириусе планируют обеспечить полную пропускную способность дорог, сообщает пресс-служба ФТ Сириус.

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