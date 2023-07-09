Улицы Адлера и Сириуса «поплыли» после сильнейшего ливня
Вечером 9 июля на территорию Адлерского района и ФТ Сириус обрушился сильный дождь.
Из-за этого сильно затопило улицы и дороги Адлера, Сириуса и села Веселое. Оказавшиеся на улице люди вынуждены идти по пояс в воде. Серьезно затруднено движение автомобилей. Салоны некоторых автобусов с пассажирами оказались затоплены.
В Сириусе на улице Староохотничьей скопившаяся вода заходит в дома. Также подтопило территорию сел Молдовка и Орел-Изумруд, поселка Мирный и микрорайона Блиново.
«По данным Росгидромета в Адлерском районе выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», — сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
На реке Хорота сработали датчики «Опасное явление». Для оповещения людей включили сирены. Уровень воды в реке уже пошел на спад.
Городской оперштаб под руководством мэра Алексея Копайгородского держит ситуацию с непогодой в Сочи под контролем. В Адлерском районе находятся спасатели, готовые при необходимости оказать помощь людям.
По словам очевидцев, в разных районах Адлера работаю сирены, предупреждающие об опасности. Жителей и гостей курорта убедительно просят не покидать дома и гостиницы, а также соблюдать все необходимые меры безопасности.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В ближайшие сутки на курорте ожидаются дожди с усилением ветра и смерчи.
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