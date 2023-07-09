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В Сочи из-за затоплений перекрыли движение на двух трассах

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-zatoplenij-perekryli-dvizhenie-na-dvuh-trassah
В Сочи из-за затоплений перекрыли движение на двух трассах
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор "Черноморье"

Вечером 9 июля на Адлерский район обрушился сильный ливень. Подтоплены улицы и дороги. По словам очевидцев, в некоторых микрорайонах Адлера работают сирены, предупреждающие об опасности.

В результате подтопления проезжей части перекрыли движение на участке федеральной автодороги А-147 0-8 км Адлер-Веселое с 1,5 до 2,2 км в обоих направлениях. На месте работают 4 человека и 2 единицы техники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Кроме того, из-за подтопления перекрыли движение вначале автодороги Адлер — Альпика. Мастер участка уже прибыл на место.

В связи с непогодой жителей и гостей Сочи просят не выходить на улицу и соблюдать все необходимые меры безопасности. При возникновении ЧС нужно звонить по телефону 112.

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