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Движение поездов между Сочи и Абхазией остановили из-за размыва путей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-poezdov-mezhdu-sochi-i-abhaziej-ostanovili-iz-za-razmyva-putej
Движение поездов между Сочи и Абхазией остановили из-за размыва путей
Скриншот видео из соцсетей

Сильные дожди обрушились на Абхазию утром 9 июля. Горные реки вышли из берегов и затопили дороги и территории жилых домов.

Главный инженер Абхазских железных дорог Леонид Куруа сообщил, что из-за ливня и подтоплений подмыло железнодорожные пути в районе вокзала в Гагре. На станции «Бзыбь» провисло более 200 шпал.

После отправки пассажирского поезда «Москва — Сухум» движение поездов между Абхазией и Россией полностью практически полностью приостановили. Следующая из Сочи в Гагры «Ласточка» остановится на станции Цандрипш.

Железнодорожники обследуют пути между Гагрой и Цандрипшом. На поврежденных участках путей работают технические составы. Сроки восстановления железнодорожного сообщения между Абхазией и РФ пока неизвестны, пишет «Sputnik Aбхазия».

Читайте также: в Сочи река Хоста вышла из берегов и смыла десятки припаркованных автомобилей. Уровень воды в горных реках курорта заметно поднялся в ночь на 9 июля после сильного дождя.

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