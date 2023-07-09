В Сочи река Хоста вышла из берегов и смыла припаркованные автомобили. Видео

Уровень воды в горных реках курорта заметно поднялся в ночь на 9 июля после сильного дождя.

Река Хоста вышла из берегов и бурным потоком смыла около 10 припаркованных автомобилей на улице Ручей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Машины смыло рекой в одну большую кучу. Местные жители назвали ее «дамбой» из автомобилей. Многие смытые водой транспортные средства не подлежат восстановлению.

Кроме того, из-за выхода воды из берегов в Хостинском районе подтопило здания. На улице Кипарисовой вода зашла на первый этаж многоэтажки. Эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас специалисты откачивают воду с этажа.

На улице Шоссейной подтопило цокольный этаж здания. Эвакуации людей не потребовалось. Воду уже начали откачивать.

Предварительно, в результате подтоплений в Хостинском районе никто не пострадал.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае c 7 по 10 июля действует штормовое предупреждение по непогоде. В регионе ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 м/с.