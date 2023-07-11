Спасатели продолжают поиск мужчины, пропавшего во время подтоплений в Сочи

Мужчина пропал 9 июля. Автомобиль, принадлежащий местному жителю, нашли ранее под мостом в районе улицы Черновицкой.

По словам родственников, домой мужчина не вернулся. Ночью сотрудники МЧС обследовали затопленное пространство под мостом и ручей до реки Мзымта. Поиски результата не принесли. Уровень воды в некоторых местах превышал 2 м, поэтому дальнейший осмотр был невозможен. Спасатели приостановили поиск и направились на эвакуацию людей из подтопленных домов.

Сотрудники МЧС 11 июля проведут поиски с места, где была найдена машина. Далее планируют обследовать ручей, который протекает неподалеку от улицы Черновицкой, а также берега реки Мзымта, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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