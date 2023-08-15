На поиски пропавших в горах Сочи туристов вылетел вертолет, следов людей не нашли

Спасатели 15 августа продолжают с воздуха поиски двоих мужчин, которые 11 августа не вернулись из похода в горы.

Но поиски 15 августа вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. С борта обследовали горнолесную местность в районе рек Киши и Чессу в Адыгее и долину реки Уруштен в Мостовском районе. Также с воздуха осмотрели три балагана, следов пребывания людей — кострищ, дыма и палаток на обнаружили.

Еще одна группа спасателей 15 августа высадилась на Бурьянистой поляне. Первая группа уже дошла до метеостанции на горе Джуги, смотрители никого из туристов в последние дни не видели.

Сейчас поиск людей ведут три группы в разных горных районах Адыгеи и Краснодарского края, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям 13 августа позвонил мужчина и сообщил о том, что его 60-летний родственник и его 33-летний сын не вернулись из похода в горы. Мужчины 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Они должны были вернуться 11 августа. На связь туристы в последний раз выходили с перевала Тхач 8 августа.

Первая группа спасателей 14 августа обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей. Утром 15 августа после ночевки в лагере Старый Уруштен спасатели продолжили поиск в районе Бурьянистой поляны.