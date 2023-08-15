Спасатели второй день ищут двоих туристов, которые пропали во время похода в горах Сочи

Спасатели ЮРПСО МЧС России второй день ведут поиск двоих туристов, которые 5 августа отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна.

Первая группа спасателей 14 августа обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей.

Утром 15 августа после ночевки в лагере Старый Уруштен спасатели продолжили поиск в районе Бурьянистой поляны. На обследованном участке туристов не обнаружили. Группа выдвинулась к метеостанции горы Джуги.

Вторая группировка спасателей днем 14 августа высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Первая половина группы двигается в сторону долины реки Уруштен, вторая — к реке Кише.

В район поиска вылетит вертолет Ка-32 МЧС России. С воздуха 14 августа спасатели осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лабы. Поиск результатов не принес, сообщает пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям ЮРПСО 13 августа позвонил мужчина и сообщил о том, что его 60-летний родственник и его 33-летний сын не вернулись из похода в горы. По словам звонившего, 5 августа мужчины отправились в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Они должны были вернуться 11 августа. На связь туристы в последний раз выходили с перевала Тхач 8 августа. После этого об их местоположении ничего неизвестно.