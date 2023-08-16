Спасатели третий день ищут двоих туристов, пропавших во время похода в горах Сочи

Поиски двоих жителей Ростовской области в возрасте 33 и 60 лет ведут три группы спасателей ЮРПСО МЧС России.

Спасатели 15 августа обследовали горнолесную местность в районе реки Уруштен, долину реки Киши, а также Бурьянистую поляну и район горы Джуга. Одна из групп 16 августа планирует выйти на Бзерпинский карниз.

Также к поискам с воздуха дважды привлекали вертолет Ка-32 МЧС России. На данный момент найти пропавших мужчин не удалось, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», спасателям 13 августа позвонил мужчина и сообщил о том, что его 60-летний родственник и его 33-летний сын не вернулись из похода в горы. Мужчины 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону поселка Красная Поляна. Они должны были вернуться 11 августа. На связь туристы в последний раз выходили с перевала Тхач 8 августа.

Первая группа спасателей 14 августа обследовала долины рек Бзерпь и Уруштен, устье реки Синей. Утром 15 августа после ночевки в лагере Старый Уруштен спасатели продолжили поиск в районе Бурьянистой поляны. На поиски 15 августа также вылетел вертолет Ка-32 МЧС России.